وزيرا الصحة والصناعة يبحثان إمكانية الاستفادة من مصانع الدولة المنتجة للأكسجين

التقى وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، اليوم الخميس، مع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بمقر وزارة الصحة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والمعادن.

وناقش الوزيران، أوجه التعاون بين الوزارتين من خلال تفعيل الصناعات الدوائية خاصة مصنع الرابطة للصناعات الدوائية وسبل النهوض به مجدداً.

كما ناقش الاجتماع، خلال اللقاء، كيفية الاستفادة من مصانع الدولة المنتجة للأكسجين مثل مصنع الأكسجين بالشركة الليبية للحديد والصلب وكيفية زيادة القدرة الإنتاجية لها لتلبية الطلب على الأكسجين الذي تزايد بسبب وباء كورونا المستجد.