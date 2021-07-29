أبو جناح يتفقد مواقع ومقار للشرطة واستيقافات أمنية بطرابلس

زار نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، أمس الأربعاء، عدة مواقع ومقار للشرطة منها مركز شرطة باب بن غشير واستيقافات أمنية داخل العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن نائب رئيس الحكومة، اليوم الخميس، فإن الزيارة كانت برفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد، وعدد من قيادات الشرطة من بينهم العميد علي الطويل مدير الإدارة العامة للتدريب والعميد خالد الطويل مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، والعميد نبيل القماطي رئيس مكتب شؤن الضباط بوزارة الداخلية، وعدد من المستشارين.

‎واستمع فيها “أبوجناح” إلى الرجال المرابطين في مواقع عملهم وشد على أيديهم محفزاً إياهم بأن الوطن يحتاج إلى كل رجل في موقعه يجمعهم قاسم مشترك حماية الأرواح والممتلكات والأعراض، ‎واستتباب الأمن.

وأكد “بوجناح” أن حكومة الوحدة الوطنية لن تتدخر جهداً من أجل إرساء هذه المبادئ التي يعرفها كل الليبيون.

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