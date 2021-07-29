وكالة أنباء قطر: تميم عيّن سفيراً فوق العادة في ليبيا

قرر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى ليبيا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية: “جاء ذلك في القرار رقم 25 للعام 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية”.
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قرر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى ليبيا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية: “جاء ذلك في القرار رقم 25 للعام 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية”.
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حمار قطر هذا هو وأبوه سبب الفوضي في جميع الدول العربية ،،، لقد باعو أنفسهم لامريكا و إيران و الشيطان ،،، متهمون بالخيانة العظمى
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