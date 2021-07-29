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وكالة أنباء قطر: تميم عيّن سفيراً فوق العادة في ليبيا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قرر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى ليبيا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية: “جاء ذلك في القرار رقم 25 للعام 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • حمار قطر هذا هو وأبوه سبب الفوضي في جميع الدول العربية ،،، لقد باعو أنفسهم لامريكا و إيران و الشيطان ،،، متهمون بالخيانة العظمى

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