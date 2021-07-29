الرئيس التونسي للافي: الأوضاع في بلادي تسير في مسارها الديمقراطي الصحيح

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اليوم الخميس، خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة التونسية، تطورات الأوضاع في تونس الشقيقة.

وأوضح اللافي خلال اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس، أن تونس دولة شقيقة وجارة، وتربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية عبر سنوات طويلة، تبادل فيها البلدان الدعم والمساندة في أحلك الظروف، مشيرًا إلى استمرار ليبيا في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة الشقيقة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي، كما عبر عن تمنياته باستقرارها بما يحقق طموحات الشعب التونسي.

ومن جهته قال الرئيس التونسي، أن الأوضاع في بلاده تسير في مسارها الديمقراطي الصحيح، وأكد حرصه على أن تمر الفترة الانتقالية التي حددها، بما يخدم مصلحة تونس والتونسيين.

هذا وكان اللافي، قد أدى زيارة إلى تونس الشقيقة، في إطار حرص المجلس الرئاسي، على الاطمئنان على الأوضاع بالبلد الشقيق الجار.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

