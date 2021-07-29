وزير الصناعة يبحث مع وزيرا الصحة والشؤون الاجتماعية التعاون المشترك

التقى وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، اليوم الخميس، مع وزير الصحة علي الزناتي، بمقر وزارة الصحة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والمعادن.

وناقش الوزيران، أوجه التعاون بين الوزارتين من خلال تفعيل الصناعات الدوائية خاصة مصنع الرابطة للصناعات الدوائية وسبل النهوض به مجدداً.

كما ناقش الاجتماع، خلال اللقاء، كيفية الاستفادة من مصانع الدولة المنتجة للأكسجين مثل مصنع الأكسجين بالشركة الليبية للحديد والصلب وكيفية زيادة القدرة الإنتاجية لها لتلبية الطلب على الأكسجين الذي تزايد بسبب وباء كورونا المستجد.

وفي سياق متصل استقبلت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بمكتبها، الأربعاء، وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسه وقد تم خلال اللقاء مناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على فتح افاق للتعاون المتبادل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

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