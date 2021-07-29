الداخلية: إعادة أكثر من 4 آلاف ليبي من تونس

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين اليوم الخميس، بمكتبه، مع وكيل وزارة المواصلات ورئيس لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بجمهورية تونس، وسام الإدريسي بحضور المندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في تونس بوزارة الداخلية وسام الإدريسي، شدد على أنه تم إعادة أكثر من 4 آلاف مواطن وتسهيل عودتهم إلى البلاد.

وأضاف الإدريسي، خلال الاجتماع، أن اللجنة موجودة في الجنوب التونسي لتسهيل دخول سيارات الإسعاف والحالات الإنسانية مع وضع الضوابط الصحية لمنع تفشي وباء كورونا.

من جهته، أوضح البوعيسي، أن الوضع الوبائي في تونس مستقر في الآونة الأخيرة وأن أعداد العالقين في تونس بسيطة جدا وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في كافة المنافذ.

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