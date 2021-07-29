جامعة مصرية تستقبل عددًا من أطفال ليبيا بمرافقة ذويهم لعلاجهم من الشفة الأرنبية

أكد عميد كلية طب أسيوط بدولة مصر علاء عطية، إن مؤسسة “عملية الابتسامة” تضم 33 دولة وتعد مؤسسة دولية طبية تقوم على التبرع وتتولى علاج الأطفال أصحاب العيوب الخلقية مثل الشفة الأرنبية أو شق سقف الحلق حيث تقوم برعايتهم من خلال تنظيم قوافل مدربة من أطباء عمليات التجميل لعلاجهم.

عطية، وفي تصريح تلفزيوني على قناة dmc، قال: إن “المقر الإقليمى لمؤسسة عملية الابتسامة فى مستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط”، لافتا إلى “وجود أطفال فى ليبيا تحتاج للتدخل من هذا النوع من الجراحات ونتيجة للظروف التى تمر بها ليبيا فكان هناك قرار باستقبال هؤلاء الأطفال فى مصر لعلاجهم من الشفة الأرنبية”.

وأردف أن “مصر دولة كبرى والتزاماتها عديدة نحو أشقائها العرب وبالفعل تم التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والليبية وتم استقبال الأطفال وذويهم وعددهم 70 فرد ومعهم 8 أطباء من ليبيا للتدريب من الأطباء المصريين حيث جاءوا على متن طائرة خاصة السبت الماضي وتم استقبالها فى مطار أسيوط وكان فى استقبالها قيادات جامعة أسيوط وتم توفير مكان إقامة لهم ثم عمل الفحص الشامل لكافة الاطفال لتحديد نوعية العمليات الجراحية الخاصة بهم”.

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