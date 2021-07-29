باني يقدم وصفا مؤلما للأوضاع الإنسانية في أحد مراكز العزل بطرابلس

سلط الإعلامي الليبي عطية باني الضوء على أحد مراكز العزل في العاصمة طرابلس مقدما وصفا مؤلما للأوضاع الإنسانية فيه وما يعانيه المرضى جراء نقص الإمكانيات.

وأعرب باني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” عن ذهوله من وضع مركز العزل الكائن بعد مطار معيتيقة قائلا إن المكان غير جيد وإن حظيرة الحيوان أفضل منه.

ووجه باني اللوم لوزارة الصحة قائلا “لا أعتقد هذا المكان موجود في أفقر دول العالم” وأضاف أن المواطن إذا ذهب لمركز العزل سيرى بعينه المريض في سيارته ويقومون بتوصيل أنبوب الأكسجين له كما سيرى سياره ثانية فوقها تغذية مشبها هذه المناظر بـ “سوق التركة أوفي الرابش”.

وأضاف باني “الرسام الزواوي لن يتخيل هذا المشهد في رسوماته الساخرة لو كان حيا رحمه الله” معتبرا أن الحسنة الوحيدة في المركز هي كوادره المؤلفة من “الأطباء والممرضين والفنيين”.

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