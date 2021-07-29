تقرير بريطاني يكشف رفض مدبر تفجيرات مانشستر أرينا التعاون مع برنامج مكافحة التطرف بالسجن

كشف تقرير إخباري نشرته قناة “آي تي في نيوز” البريطانية عن رفض مدبر تفجيرات مانشستر أرينا هاشم العبيدي التعاون مع برنامج مكافحة التطرف بالسجن.

التقرير الذي نقلت تفاصيله صحيفة المرصد الليبية، أشار إلى أن العبيدي واحد من 5 سجناء محتجزين في سجن يتمتع بأقصى درجات التأمين بمقاطعة دورهام، مؤكدًا أن العبيدي و3 آخرين رفضوا فرصة التعاون مع هذا البرنامج وتغيير أساليبهم المتطرفة.

ونقل التقرير عن ضابط المراقبة مدير المخالفين بالسجن ريتشارد فيبوند قوله: إن شخصًا واحدًا كان يتعامل معه قال له عند فتح باب زنزانته إنه لن يتعاون معهم؛ لأنهم أعداء للإسلام. مشيرًا إلى إن وجود بعض الأشخاص الراسخين في آرائهم وفي آيديولوجياتهم.

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