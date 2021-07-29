المنفي: أكدنا على أهمية مساهمة الجزائر في قضية المصالحة الوطنية بليبيا

عبر الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، عن سعادته بزيارة الجزائر ولقاء رئيسها عبدالمجيد تبون

وقال المنفي، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”:” سُعدنابزيارة الشقيقة الجزائر ولقاء أخي عبدالمجيد تبون”.

وتابع:” وجدنا تطابقا كبيرا في وجهات النظر، تناولنا الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي وتأمين الحدود واتفقنا على فتح معبري “كيل تنالكم” و”الدبداب”واستئناف الرحلات الجوية.

واختتم المنفي منشوره قائلا:” كما أكدنا على أهمية مساهمة الجزائر في قضية المصالحة الوطنية”.

اختتم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، مساء اليوم الخميس، زيارته الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتمحورت لقاءات المنفي، خلال هذه الزيارة، حول إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، واستئناف عبور المسافرين، عبر معبر إيسين، على الجانب الليبي، والذي يقابله معبر “تين الكوم” في الجانب الجزائري، الفاصل بين مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية، وكذلك معبر “الدبداب” بمنطقة غدامس.

وكذلك استئناف الرحلات الجوية، بين البلدين بالإضافة للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المجالات، لاسيما ملف أمن الجنوب الليبي.

كما تم خلال هذه الزيارة، التأكيد على دعم الجزائر الكامل للشعب الليبي من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمهد الطريق لاعادة الاستقرار في ليبيا، والمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين.