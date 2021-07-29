شراكة بين اليونيسف والأجنحة الليبية لإعادة تصور مستقبل أفضل للأطفال

أعلنت منظمة اليونيسف اليوم عن شراكة جديدة مع الأجنحة الليبية للطيران وإطلاق حملة “تصور مستقبل أفضل للأطفال” والذي يتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لليونيسف تأكيدا على دور المنظمة كرائد لحقوق الطفل عالمياً وفي ليبيا.

“نحن هنا اليوم لأن اليونيسف تدرك الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التغيير المستدام للأطفال. إنها مسؤوليتنا المشتركة لضمان مستقبل أفضل لجميع الأطفال في ليبيا، فتيات وفتيان”، أْعربت كريستينا بروغيولو، نائبة الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا. “من خلال شراكتنا مع شركة الأجنحة الليبية للطيران، نتطلع إلى الاستفادة من نقاط التعاون لصالح الأطفال في ليبيا بما في ذلك التوعية باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.”

تصادف سنة 2021 الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس اليونيسف، وستحيي اليونيسف وشركاؤها الأجنحة الليبية هذه الذكرى من خلال فعاليات عديدة وتسليط الضوء على حماية الأطفال من النزاعات والأمراض والتهميش ومناصرة حقهم في الحياة والصحة والتعليم.

في إطار هذه الشراكة، ستدعم الأجنحة الليبية منظمة اليونيسف على تسليط الضوء على عمل اليونيسف الحالي الرائد وأولويات الدعوة في مجال توصيل اللقاحات والتعليم وحماية الطفل.