تيار ليبيا للجميع يكرم عدداً من أعضاء ملتقى الحوار لمواقفهم الداعمة لتنفيذ خارطة الطريق

زار وفد يمثل قادة تيار ليبيا للجميع عضو ملتقى الحوار السياسي عميد كلية القانون بجامعة بنغازي سلوى فوزي الدغيلي في مكتبها في الكلية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن التيار، قدم الوفد شهادة تقدير للدغيلي لمواقفها الوطنيّة الداعمة لتنفيذ كامل بنود خارطة الطريق المتفق عليها.

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وتابع البيان: إن من بين أبرز هذه البنود هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة المتزامنة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

كما قام قادة التيار بتقديم شهادات شكر وتقدير للسادة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهم: الحاج مسعود عمر العرفي، والحاج ادريس يحي البرعصي، وصالح مسعود العبيدي، وأبوبكر عيسى العبيدي، وذلك لمواقفهم الوطنيّة الداعمة لتنفيذ كامل بنود خارطة الطريق المتفق عليها، لاسيما اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر 2021م.

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