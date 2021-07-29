الدبيبة يتعهد بالانتهاء من صيانة مستشفى جنزور العام

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، رفقة وزراء كل من الصحة، والحكم المحلي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، وعميد بلدية جنزور، مستشفى جنزور العام الذي توقفت به أعمال الصيانة منذ أكثر من عام.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، إن التوقف جاء لعدم تسديد مستحقات الشركة المنفذة، حيث تعهدت الشركة باستئناف العمل للانتهاء من صيانة المستشفى خلال أسابيع معدودة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80‎%‎..

ومن جانبه، تعهد الدبيبة، بتوجيه وزارة الصحة بتسديد مستحقات الشركة المنفذة.

ولفت البيان إلى أنه سيتم توظيف المستشفى ليكون مركزا للعزل يخدم أهالي بلدية جنزور.