الإسعاف الطائر يستعد لنقل اللاعبين المصابين بالملاريا للعلاج في إيطاليا

ذكر المكتب الإعلامي لجهاز الاسعاف الطائر -مساء الخميس- أنه يستعد لتنفيذ رحلات علاجية لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة المصابين بالملاريا للعلاج في إيطاليا، معلناً أن الجهاز على أتم الاستعداد لتنفيذ الرحلات، في انتظار التصاريح الخاصة بعلاجهم.. ومن المتوقع أن يتم تسيير الرحلات هذه الليلة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن شهد يوم -الأربعاء- 28 يوليو وفاة نجم الكرة المصغّرة الليبي “أيمن النقريش”، بعد إصابته بمرض الملاريا، عقب مشاركته رفقة زملائه، ببطولة أفريقيا في نيجيريا، علاوة على أن هناك مجموعة أخرى من لاعبي المنتخب الوطني أصيبت أيضاً بالملاريا.

يشار إلى حسين طويلب رئيس اتحاد الكرة المصغّرة ذكر في تصريحاته الخاصة لـ”218″ أن البعثة الليبية غادرت إلى نيجيريا دون تطعيم الملاريا بعد التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أكد خلو نيجيريا من هذا المرض، فيما كلف وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية لجنة للتحقيق في هذا الأمر، برئاسة وكيل الوزارة جمال أبونوارة.

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