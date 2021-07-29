قزيط: أي عمل أحادي من البرلمان بشأن القاعدة الدستورية سيكون هو والعدم سواء

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة” بلقاسم قزيط أنه كان الأجدى بمجلس النواب أن يجتمع مع مجلس الدولة الاستشاري في روما أو طبرق أو أي مكان، مشيرًا إلى أنه لا معنى لوجود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية إلا معنى التيسير.

قزيط أكد خلال مداخلة عبر برنامج ”بانوراما”، الذي يذاع على قناتنا، أمس الأربعاء، على أن مفوضية الانتخابات ليست طرفًا أصيلًا أو سياسيًا في الموضوع، بل هي عبارة عن طرف تنفيذي فني تأتي لها القوانين وتنفذها.

وتابع: “هذه الخطوة هي تعطيل إضافي للمسار ومن فعلها له نية خلط الأوراق، وفي تقديري هو يبحث عن العقدة التي تكون أمام المنشار. ولا أعتقد أن هذه المحاولة ستقربنا من الحل بل سترجعنا خطوات إضافية”.

وزعم أن مشكلة مجلس النواب ليست مع مجلس الدولة فقط بل لديه مشكلة داخلية بنيوية، بدليل بعض التصريحات الصادرة عن نواب والتي تندد بموقف البرلمان، لافتًا إلى أن محاولة البرلمان الاستفراد بالرأي ستعقد المشهد.

وقال: إن مجلس الدولة ليس جسم عسكري وليست لديه أسلحة أو دبابات كما أنه لا يسيطر عليه شيء، بل هو طرف سياسي يدافع عن التوافقات التي حدثت بين الليبيين برعاية أممية. بحسب قوله. مؤكدًا على أنه أي عمل أحادي من مجلس النواب لا يشارك فيه مجلس الدولة سيكون هو والعدم سواء ولن يعترف فيه على الإطلاق.

وفيما ييي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف تعلق على مسار اللجنة البرلمانية المنعقدة الآن في روما؟ وما تعليقك حول تمسك مجلس الدولة الاستشاري بالمادة غير المضمنة في الإعلان الدستوري التي تتعلق بإلزام مجلس النواب بمشاورة مجلس الدولة حيال وضع القاعدة الدستورية والقواعد الانتخابية وقانون الانتخابات للعملية الانتخابية القادمة؟

مجلس الدولة لم توجه له الدعوة لروما، والاتفاق السياسي نص على أن المسار الانتخابي والمرحلة القادمة والمناصب السيادية والحكومة يتم التنسيق فيها بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ولا أرى في هذه الخطوة إلا خلطًا إضافيًا وجديد للأوراق، كما فعل مجلس النواب سابقًا بتعيين محافظ مصرف ليبيا سابقًا بشكل منفرد محمد الشكري؛ حيث كان القرار لا يوجد له مفعول على الأرض لأنه أحادي ولا يحترم القوانين.

كان الأجدى لمجلس النواب أن يجتمع مع مجلس الدولة في روما أو طبرق أو أي مكان، مجلس النواب طرف أصيل لا يمكن تجاوزه، ولكن لا أعتقد أن وجود المفوضية العليا للانتخابات ووجود البعثة الأممية له معنى إلا معنى التيسير، المفوضية ليست طرفًا أصيلًا في الموضوع، ولا طرفًا سياسيًا، بل تنفيذي فني تأتي لها القوانين وتنفذها.

وأعتقد أن الخطوة هي تعطيل إضافي للمسار، ومن فعل هذه الخطوة بهذا الشكل لا أبرؤه من نية خلط الأوراق، وفي تقديري هو يبحث عن العقدة التي تكون أمام المنشار. لا أعتقد أن هذه المحاولة ستقربنا من الحل، بل سترجعنا خطوات إضافية.

لا يجوز أن يعتبر رأي الطرف الآخر عرقلة، فليس بالضرورة أن أتوافق مع الجميع، ولكن الأطراف المفترض أن تبني معها مسار ليبيا يجب أن تجلس معها وتسمعها، لماذا تعتبر آراءك مسهلة والآراء الأخرى معرقلة؟ لا أقول إنه بالضرورة أنها الآراء الأنسب والأسلم، ولكنها موجودة، أنا شخصيًا أرى أن الانتخاب المباشر أنسب ولكن الانتخاب المباشر بحاجة لتوفر الاشتراطات الضرورية أن تتمثل الانتخابات بالنزاهة والحرية والشفافية، ومجموعة من الاشتراطات والحيثيات التي تجعل من العملية الانتخابية تذهب بنا للأمام، وممكن القبول بنتائجها، ولكن ليست كل انتخابات جيدة إذا لم تتوفر اشتراطاتها تجعلها ممكن تضيف تعقيدًا إضافيًا. أرى أن الانتخابات المباشرة هي مطلب الشعب لكن الانتخابات يجب أن تكون في أحسن الظروف.

س/ محاولة أن يكون مجلس الدولة شريكًا لمجلس النواب في وضع القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات لم يتضمن الإعلان الدستوري المادة 23 من الاتفاق السياسي، ما مدى شرعية وأحقية مجلس الدولة أن يطالب بشيء هو فاقده وغير موجود في الإعلان الدستوري؟

لو دخلنا في هذا الجدل من جديد لن نصل لشيء، حكومة السراج بقيت خمس سنوات في ليبيا ولم يقرها مجلس النواب إلا في العام الأخير، وكانت تدير العلاقات الخارجية، ومجلس النواب هو المسؤول في إدارة الإجراءات التي يراها مناسبة، كما أنجز بعض الإجراءات الأحادية، ولكن لن يكون لها مفعول على الأرض، لديك شركاء يجب التشاور معهم.

مجلس النواب لا يجتمع بطريقة حقيقة ويخرج قرارات وفق اللوائح والنصوص، وليست مشكلته مع مجلس الدولة فقط، أقرأ تصريحات تندد بموقف مجلس النواب من أعضاء مجلس النواب. هو لديه مشكلة داخلية بنيوية.

س/ بحديثك أفهم أن مجلس الدولة كأنه يتعامل بسياسة الأمر الواقع؟ دون الاستناد لقوانين وتشريعات أو الإعلان الدستوري؟

لا أذكر أن مجلس النواب جزء من الإعلان الدستوري أو حذف هذه الفقرة، لكن في كل الأحوال إذا حذفها هو تعامل معها بانتقائية وأخذ ما يريد من الاتفاق السياسي وحذف ما يريد، وهذه دائمًا مشكلة مجلس النواب يعتقد أنه هو في البلد لوحده، ويتمسك في بعض الأشياء التي يرغبها وما يعني للطرف الآخر من حقوق ومشاركة يقول لا أريدها، إن كنت تريد وطنًا فأنت بحاجة لمشاركة الجميع، ولكن محاولة الاستفراد بالرأي ستعقد المشهد. وأعتقد أن هناك أطرافًا داخل مجلس النواب مهمة لا ترغب في الذهاب لانتخابات وتبحث عن ذريعة.

لماذا تم التوصل لاتفاق الصخيرات إذا كان مجلس النواب من يعد التعديلات والقوانين دون الرجوع للآخرين؟ مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي الذي أيده مجلس الأمن والأمم المتحدة لديه شريك في العملية السياسية يجب أن يتشاور معه، وبإمكانه بالطريقة الاعتباطية التي يطلع فيها بعض القوانين بـ 10 أو 20 صوتًا، بإمكانه أن يخرج ما يشاء من القوانين والتعديلات الدستورية، ولكنها لن تنتج استقرارًا. مجلس النواب لا يوجد عنده حل، إما أن يؤمن بهذه الشراكة وأن مجلس الدولة شريك ويتعامل وفق ذلك أو يذهب بتعديله الدستوري ويصدر قاعدة انتخابية وانتخابات كما يريد إذا لم يؤمن أن لديه شريكًا.

مجلس الدولة ليس جسم عسكري ولا يسيطر عليه شيء؛ لكن هو يدافع عن التوافقات التي حدثت بين الليبيين برعاية أممية ومجلس الدولة ليس لديه أسلحة أو دبابات ولا قوات مسلحة إطلاقًا، لكنه طرف سياسي يدافع عن الاتفاقات التي بين الليبيين، وهذا الدفاع يرضى به البعض في طرابلس وبنغازي وطبرق ويشجبه البعض في طرابلس، وهذا يمثل وجهة نظر سياسية ويدافع عنها لكن لا توجد عنده قوة مسلحة تكره ذاك الرأي وتفرض ذاك الرأي.

س/ لو اتجهنا للانتخابات ولم يرضَ مجلس الدولة بعدم إشراكه بالمشاورات الحالية، سواء اللجنة النيابية أو غيرها، هل سيكتفي بالصمت ولن يكون له أي دور؟

لا داعي لكلمة “لو”، من الآن مجلس الدولة حريص أن يكون شريك كما نصت التفاهمات التي كانت برعاية دولية، وأي عمل أحادي من مجلس النواب ولا يشارك فيه مجلس الدولة سيكون هو والعدم سواء، ولن يعترف فيه على الإطلاق.

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