مستشار أردوغان: نتمنى تأسيس نظام ديمقراطي في ليبيا بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والإرهاب

زعم مستشار الرئيس التركي، مجاهد كوتشوك يلماز، أن تركيا تأمل في إنهاء الصراعات وتحقيق الاستقرار في ليبيا وأفغانستان بدينامياتها الداخلية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

كوتشوك يلماز وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “موقف تركيا الأساسي حيال ليبيا بشكل خاص ومناطق النزاع حول العالم بشكل عام يقوم على تحديد تلك المناطق مصيرها بنفسها، ووقوفها على قدميها بديناميتها الداخلية، بعيدًا عن التدخلات الأجنية والإرهاب” دون أن يشير إلى إرسال بلاده لأكثر من 10 الاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

وزعم كوتشوك يلماز عن تمنياته بتأسيس النظام الديمقراطي في ليبيا بأقرب وقت ممكن، مضيفًا: “كنا نتمنى لو لم تكن هناك حاجة لتدخل الدول الأجنبية في ليبيا وإنهاء حالة الصراع في البلاد وتأسيس النظام الديمقراطي بأقرب وقت ممكن”.

يلماز تابع حديثه بالقول: “الموقف العام لتركيا حيال المشاكل حول العالم وليس ليبيا فقط يقوم على إرساء قواعد الديمقراطية والاستقرار في مناطق النزاع”.