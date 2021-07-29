الغرياني: البقاء في هذه الفوضى المدمرة أقل شرًا من اجراء انتخابات

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه “قد تواصل مع دار الإفتاء عدد من الشرائح الذين هم على ما وصفه بـ “خط فبراير” ويستنكرون ما أثير حول تزوير الانتخابات بصياغة قانون على مقاس أشخاص من قبل برلمان طبرق”، بحسب قوله.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج ”الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة له أمس الأربعاء ونقلت تفاصيله حرفياً صحيفة المرصد الليبية إلى أن “السجل الانتخابي تداولت على رئاسته جماعات مختلفة وحدث تلاعب كبير به في السنوات الماضية وهناك أرقام وطنية منحت لأشخاص غير موجودين ومرتزقة أشتريت لهم أرقام وطنية بالمال”، بحسب قوله.

وطالب مفوضية الانتخابات “بضرورة اصلاح الخلل المتعلق بالسجل المدني لأن هناك مئات الآلاف مهجرة من مدن أخرى وأرقامهم الإدارية ما زالت في الجنوب وبنغازي”، بحسب قوله.

وزعم أن ا”لبقاء في هذه الفوضى المدمرة لليبيا والتي تصنعها الأمم المتحدة أقل شرًا من اجراء انتخابات مزورة ينجح فيها (القائد العام للقوات المسلحة المشير ) خليفة حفتر، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لايقوم إلا على حماية المشروع الصهيوني”، بحسب زعمه.

وأضاف:”أقل ما يوصف به هؤلاء الأطراف أنهم غير محايدين، (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح من أسبوع فقط كان جالسًا في الرجمة مع (القائد العام للقوات المسلحة المشير ) خليفة حفتر ويبرر تعطيله لميزانية الحكومة التي رضي بها المجتمع الدولي، ويقول من حق القوات المسلحة أن يخصص لها ميزانية”، بحسب قوله.

وتابع: “فيما يتعلق بالسجل الانتخابي كما هو معلوم تداولت على رئاسته جماعات مختلفة، وكثير منهم كانوا يصرحون أنهم ضد فبراير، وحصل تلاعب في السنين الماضية لهذا السجل، وهناك أرقام وطنية أعطيت لناس سواء أكانت من الجنوب أو من الشرق وغيره، وأشخاص غير موجودين ومرتزقة أشتريت لهم أرقام وطنية بالمال، هناك تلاعب كبير في السجل الانتخابي ولم نسمع أي عمل يقول قد قاموا بتحديث هذا السجل وغربلوه وتخلصوا من الأسماء المزيفة، والأرقام الوطنية غير الصحيحة. ما دام أن هناك سجلًا مدنيًا فيه تزوير وشراء أرقام وطنية معناه أن السجل الانتخابي لم يحدث وبقي كالأول، يطالبون بمعالجة واضحة وشفافة؛ بحيث تكون مقنعة للناس ويطالبون بانتخابات صحيحة وهناك مسائل أخرى مغموزه فيما يتعلق بعدد المقاعد في كل ليبيا”، بحسب زعمه.

وأضاف: “مدينة بنغازي يعطيها هذا القانون 30 مقعدًا وطرابلس يعطيها 27 مقعدًا، هذا كلام لا يصدق ولا يمكن أن يقنع أي إنسان، لا تقول الآن أن طرابلس بحسب السجل المدني الموجود فيها عدد سكانها لا يزيد عن مليون، أقول: إن هذا سببه خلل يجب إصلاحه؛ لأن هناك مئات الآلاف مهجرة من مدن أخرى وأرقامها الإدارية ما زالت في الجنوب وبنغازي، وهذا خلل، كان ينبغي على المفوضية والسجل المدني إصلاحه، أما أن يبقى الخلل وتعرفونه وتعلمون به أنه محقق لا شك فيه وتبقون على بيانات خاطئة وتحتجون وتقولون إن سكان طرابلس في السجل المدني هم أقل من بنغازي، فهذا الكلام لا ينطلي على أي مغفل، وعليكم أن تنتبهوا وتضعوا الأمور في نصابها إذا كنتم تريدون حقًا انتخابات، كيف المنطقة الشرقية أغلب المقاعد فيها بالانتخاب الفردي والمناطق الغربية ومصراته بكاملها بالقوائم؟ أمور التزوير هي فنية، بحيث أنه في الظاهر لا يوجد أي إشكال وفي الحقيقة هم يعرفون أن ما يفعلونه لا يوصل لانتخابات صحيحة، وإنما يوصل البعض للاستيلاء على السلطة بعد أن منعوا منها وهزموا في المعارك العسكرية، من خلال الوصول للسلطة عن طريق الانتخابات المزورة”، بحسب زعمه.

واستكمل مزاعمه: “نحن من يدعو ويطالب بالانتخابات من البداية، ولكن أن تكون هناك انتخابات مزورة لن نقبلها، والبقاء في هذه الفوضى المدمرة لليبيا والتي تصنعها الأمم المتحدة أقل شرًا من انتخابات مزورة، نحن الآن نرى ماذا يفعلونه بالدول التي قامت بها ثورات لم يتركوا ولا دولة واحدة، اليمن فعلوا فيها ما فعلوه من قتل وتهجير، وسوريا والعراق التي ما زالت تعاني، ونرى مصر من نصبوا عليها وآخرها تونس التي كنا نظنها أنها نجت منهم، ولكن للأسف الناس الذين يتولون الأمر فيها غرر بهم وأحسنوا الظن بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، من يضع الثقة فيهم هو غر؛ لأن المجتمع الدولي لا يفعل ولا يقوم ولا يسهر إلا على حماية المشروع الصهيوني”، بحسب زعمه.

وتابع: “مجلس الأمن اسمه الحقيقي ينبغي أن يكون مجلس القلاقل والشغب وإدارة الصراعات في الأمم الضعيفة، قوانينه كلها وقوانين هيئة الأمم المتحدة مفصلة على مقياس الكبار فقط، أما الضعفاء فلا حق ولا وجود لهم في الحياة الكريمة، وعندنا مثال، الصومال والشعب الصومالي لم يستقر في بلده إلا بعد طردهم للبعثة الأممية، وأخاف على أهل تونس وأشفق عليهم مما حصل لهم في اليومين الماضيين هو انقلاب ناعم، ولا ينبغي أن يغتر الحزب الحاكم الذي عنده أغلبية في البرلمان، وهو قد أحسن الثقة في الأمم المتحدة وسلمهم وأعطاهم كل ما يريدون، هم لا يرضون منه ذلك؛ لأنهم لا يرضون بالمسالمة والاستقرار أو أن تواليهم فقط، بل يرضون أن تشب الحروب في البلاد، وإذا شبت وبعثوا لكم بمبعوث أممي عند ذلك الحال يتفرغون لإدارة الصراع واستمرار القتال وزيادة فقر الشعوب والضرب على كل ما هو موجود فيها، سواء من قيم وبنية تحتية أو أي شيء صالح للحياة”.

وأضاف: “هذا مشروع الأمم المتحدة والتي تسعى إليه في مصر ونفذته ودول أخرى في الربيع العربي، لا تغتروا يا أخوتنا وأشقاءنا في تونس؛ لأن ما يمسكم يمسنا، لا تغتروا بالبيان الذي سمعتموه من رئيس الجمهورية إنه قام يتباكى. ما قام إلا لمصلحتكم وإغاثتكم وتحسين معيشتكم وأخذ على يد اللصوص والسراق والتخلص من الاستبداد والقهر، هذا سمعناه وتعودنا عليه، كل الانقلابات التي قام بها أفراد من منتصف القرن الماضي ليومنا هذا ديباجتها واحدة، ما قاله عبد الناصر قاله القذافي وحفتر والآن ما يقوله رئيس الجمهورية التونسي، كلهم يبدؤون بالمقدمات أنهم حريصون على الشعب ومحاربة الفساد والتخلص من الاستبداد، وبعد ذلك يأتيكم ما كان غائبًا عنكم لا ترون إلا سوادًا وظلمة وقهرًا وفقرًا. لا بد أن تحذروا وتحتاطوا من الذي سمعتموه، عندكم مؤسسات دستورية يجب أن تعود، ولو كان الأمر صحيحًا كما يقول الرئيس التونسي أنه يريد محاربة الفساد واللصوص في مجلس النواب لديه مؤسسات قائمة من محاكم ونائب عام يقدم لائحة بأسمائهم ودليلًا عليهم ويحولهم للسجون، هذا هو الحق إن كان يريده”، بحسب زعمه.

وتابع: “هل يعقل أن يعطل الرئيس التونسي كل المؤسسات القانونية ويضع كل السلطات في يده؟ وهل يكون ممكنًا؟ السلطات الثلاث كلها وضعها شخص واحد في يده ويقول جئت لأنقذكم، هذا واضح أنه كذب واحتيال على الناس والمجتمع الدولي، هل استنكر عليهم؟ يتكلم بكلام فيه ملق ويقول إننا نريد أن يحافظوا على القانون الإنساني والمؤسسات وغيره من الكلام الذي لا معنى له”.

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