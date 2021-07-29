الدبيبة يجري جولة تفقدية داخل بلدية جنزور

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل بلدية جنزور للوقوف على المشروعات المتوقفة واحتياجات البلدية.

جاء ذلك برفقة وزراء الحكم المحلي، والعمل والتأهيل، والصحة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، بالإضافة لعميد البلدية وعدد من المسؤولين.

وشملت الجولة مركز تأهيل المعاقين جنزور، والتي تفقد فيها مرافق المركز ومنها ورشة الأطراف الصناعية.

كما زار الدبيبة، نادي اليرموك، حيث التقى بإدارة النادي وتفقد ملعب كرة القدم وبعض المرافق الأخرى بالنادي.

وقام الدبيبة، بزيارة كورنيش جنزور للاطلاع على المشروقات المتوقفة والممكن استحداثها بالمنطقة.