السويح: الأزمة الليبية وصلت منحنى خطير ولا نستطيع حتى العودة إلى المربع الأول

أكد عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، علي السويح، أنه “لا يوجد إدراك لحجم الأزمة الليبية والوضع يتفاقم يومًا بعد يوم ولا يوجد من يتحمل المسؤولية، مشيراً أن كل الأطراف تساهم في هذه الأزمة ولا أهمية لما يعانيه المواطن الآن وكأن الأمور جيدة وليبيا في حالة استقرار”، بحسب قوله.
وعلق السويح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “تغطية خاصة” عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، على تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الأخيرة حول إمكانية تشكيل حكومة موازية، ووصفه حكومة الوحدة المؤقتة بحكومةِ طرابلس، بقوله: “الأزمة الليبية الآن في منحنى كبير وخطير، ما الفائدة من هذه التصريحات الأن؟، وما هي الفرصة التي تحصلت عليها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لكي نحكم عليها بالفشل؟ ونخرج بمثل هذه التصريحات”، بحسب قوله.
وأوضح السويح، أنه “كان هناك تفاؤل من لقاء لجنة الــ75 في جنيف وانبثاق حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مُتابعًا: “كنا نتوقع أن يتعاون الجميع معها على الأقل للخروج من هذه الأزمة، ولكن لم نستفد من الدروس في الدول الأخرى مثل مصر وسوريا وتونس والعراق ولبنان واليمن، وكأن الأزمة الليبية بخير حال”، بحسب قوله.
وأضاف منتقدًا تصريحات المستشار عقيلة صالح، قائلاً: “بعد كل هذه اللقاءات والعناء في الدول المختلفة كجينيف وإيطاليا ومصر والمغرب، ولقاء أعضاء مجلس الدولة مع أعضاء النواب، ونأتي في الأخير بطريقة بسيطة جدًا ونتحدث عن حكومة موازية، وحكومة طرابلس”، بحسب قوله.
وتابع: “كان من الأحرى أن يتم تفعيل الاتفاق السياسي لتفادي الأخطاء السابقه مع المجلس الرئاسي السابق، وكنا نستمر وتسير العملية السياسية كما هي”، بحسب قوله.
واستفاض: “مجلس الدولة مستبعد من مباحثات روما، ونفهم من هذا الأمر أن الذهاب لإيطاليا جاء بمباركة من البعثة الأممية، والبرلمان والمفوضية يجتمعان لمناقشة قانون الانتخابات، والغريب في الأمر أنه بدلاً من التقاء مجلس الدولة ومجلس النواب لمناقشة الأمر يلتقي النواب بالمفوضية”، بحسب قوله.
وأكمل السويح: “المفوضية قالت هناك ملاحظات ومجلس الدولة هو من أراد تلك الملاحظات وكانت الملاحظات أعُدت حسب الطلب، وهذه الحقيقة مشكلة، فمجلس الدولة لا يستطيع أن يفعل شيء إلا الالتزام بالمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على تكوين لجنتين من مجلسي النواب والدولة للاتفاق على هذه الأمور، ولن يتم الاعتراف بأي شيء إلا وفق الاتفاق السياسي”، بحسب قوله.
وروى: “بقاء مجلس الدولة الآن في المشهد وفق الاتفاق السياسي يجب الالتزام به والوصول إلى حل”، بحسب قوله.
وانتقل بقوله إنه “لا يوجد حسن نوايا من البداية وإلا كانت البعثة الأممية قد أشركت الدولة الاستشاري في تلك المفاوضات المتعلقة بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات من البداية، لافتا إلى أن المقترح الذي قدمه رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح بخصوص الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد يرجعنا إلى مربعات إلى الخلف ويزيد الهوة بين الجميع”، بحسب قوله.
وأردف: “موقف السائح ومقترحه أكبر مشكلة، ويفتح باب لخلاف كبير جدًا لن يتم فيه الوصول إلى اتفاق أبدًا، وعادة الأقرب هو إجراء انتخابات للمؤتمر الوطني أو مجلس النواب، ومع ذلك فإن فتح البرنامج على طريقة عماد السائح ومشاورات حول هذا المقترح ستزيد المشكلة تعقيدًا ولن تساعد على الحل مطلقا”، بحسب قوله.
وواصل: “يجب أن تتوقف المفاوضات نهائيًا حول أمر الدوائر الانتخابية، لأن بعض المناطق مثل المنطقة الغربية متضررة جدًا من ذلك المقترح، ولن تجعله يمر أبدًا، سواء في الدوائر الانتخابية أو عدد الكراسي، وفتح هذا المر وترك الأمور الرئيسية يجعلنا نشعر بأن هناك من لا يريد أن تمر هذه الانتخابات”، بحسب قوله.
الغريب في الأمر بأن السائح على دراية كبيرة بأن تغيير قانون الانتخابات يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة لأنه يعرف مدى التعقيد في هذه المسألة، ولكن مع ذلك تقدم بالمقترح، والدولة الاستشاري لن يقبل بأي نتائح غير متوافق عليها من كل الأطراف، لأن مجلس النواب ليس هو المعني الوحيد بهذا الأمر”، بحسب قوله.
وأكد أنه “لا يوجد الآن المربع الأول ولن نعود إليه لأن الوضع بات أكثر تعقيدًا وأكثر خطورة والاستمرار في هذا الجدال لن يجعل للبلاد وجود أصلاً”، قائلاً: “مجلس الدولة الاستشاري يعتبر طرف رئيسي والمفترض أن قانون الانتخابات يجب أن يتم بالاتفاق معه واستبعاده يعني أن هناك ما يتم تدبيره من خلفها، ولكن نحن جاهزون ولن نوافق على أي قرار لم يحظ بالتوافق”، بحسب قوله.
وكشف أن “مجلس الدولة جهز وفدا للمشاركة في اجتماعات روما، ولكن حتى اللحظة الأخيرة لم تتم دعوة الوفد، للمشاركة في تلك الاجتماعات أي أن هناك أمر يتم تدبيره”، بحسب قوله.
وأتم: “المشكلة الأكبر ليست في أطراف تعرقل وما إلى ذلك، ولكن المشكلة هي أنه لا يوجد فكرة للبحث على حل أو توافق، بل أن كل طرف يتمسك برأيه، والمشكلة كيف يمكن أن يقبل هذا قانون الانتخابات الذي سيتم تمريره في إيطاليا، خاصة وأن المنطقة الغربية سترفضه بالكامل، نحن في مأزق حقيقة”، بحسب قوله.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك