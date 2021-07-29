السلطات القبرصية تقبض على مواطن ليبي بقبرص زور وثائق بهدف السفر إلى بلجيكا

ألقت السلطات القبرصية القبض على شخصين أحدهما جزائري والآخر ليبي، في قبرص، وهما في المطار بطريقهما إلى بلجيكا، بسبب امتلاكهما وثائق مزورة.
وأوضحت صحيفة “مالطا توداي”، أن الاثنين المقيمين في اليونان يوسف حمت من الجزائر ومحمد أسعد البركي من ليبيا، تم إلقاء القبض عليهما، بينما كانا في طريقهما إلى بلجيكا، للبحث عن حياة أفضل، وليس من أجل قضاء عطلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة التي كانت تترأسها القاضية ناتاشا جاليا سكيبراس، قررت إصدار حكم بحقهما بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد اعترافهما بتزوير واستخدام أوراق هوية مزورة، للسفر إلى بلجيكا.
وكان يوسف حمت الجزائري، يحمل وثائق تظهر أنه فرنسي الجنسية، ومحمد لسعد البركي الليبي، على أنه إيطالي الجنسية.
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