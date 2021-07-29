السلطات القبرصية تقبض على مواطن ليبي بقبرص زور وثائق بهدف السفر إلى بلجيكا

ألقت السلطات القبرصية القبض على شخصين أحدهما جزائري والآخر ليبي، في ‏قبرص، وهما في المطار بطريقهما إلى بلجيكا، بسبب امتلاكهما وثائق مزورة.‏

وأوضحت صحيفة “مالطا توداي”، أن الاثنين المقيمين في اليونان يوسف ‏حمت من الجزائر ومحمد أسعد البركي من ليبيا، تم إلقاء القبض عليهما، ‏بينما كانا في طريقهما إلى بلجيكا، للبحث عن حياة أفضل، وليس من أجل ‏قضاء عطلة.‏

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة التي كانت تترأسها القاضية ناتاشا جاليا ‏سكيبراس، قررت إصدار حكم بحقهما بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد اعترافهما ‏بتزوير واستخدام أوراق هوية مزورة، للسفر إلى بلجيكا.‏

وكان يوسف حمت الجزائري، يحمل وثائق تظهر أنه فرنسي الجنسية، ‏ومحمد لسعد البركي الليبي، على أنه إيطالي الجنسية.‏

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