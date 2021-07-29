المنفي لـ«أردوغان»: استقرار تونس من استقرار ليبيا وزعزعته يؤثر على المنطقة ككل

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا والملفات المشتركة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أكد الجانبان، خلال الاتصال، حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

من جانبه، أشاد الرئيس أردوغان، بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، مؤكداً الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا، على حد تعبير البيان.

كما بحث الطرفان، مستجدات الوضع في تونس، وفي هذا الإطار، أكد المنفي، الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس، مشدداً على أن استقرارها من استقرار ليبيا، وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق بشكل دوري ومستمر لمتابعة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على حد تعبير البيان.