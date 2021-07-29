الخارجية الأمريكية: يوجد إجماع دولي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

قالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن “التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا يفاقم الأزمة سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الصحي”.
غريفيث، وفي تصريحات لقناتنا، أوضحت “أن واشنطن تقوم حاليًا بمشاورات حول وجود المرتزقة السوريين غرب البلاد، قائلة: “نؤمن بقدرة الدبلوماسية على ترحيل تلك القوات الأجنبية من ليبيا”.
وذكرت أن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، يقوم حاليًا بزيارة إلى طرابلس، لمناقشة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، حول ترتيبات إجراء الانتخابات الليبية التي وصفتها بالمهمة لهم.
وأكدت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تولي أهمية كبيرة، لدعم الأطراف الليبية لتعزيز الإجراءات والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، وستستمر في تقديم الدعم، قائلة: “نشجع المجتمع الدولي، بالإسهام في إجراء الانتخابات في ليبيا، لتحقيق رغبة الشعب الليبي في طي صفحة الماضي وتشكيل حكومة جديدة تمثل آمال الشعب الليبي”.
وأفادت أن “الولايات المتحدة تدرك بأنه لا تزال هناك صعوبات بشأن إجراء المشاورات بين الأطراف الليبية، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة بفعالية لدعم العملية السياسية، لأن إجراء الانتخابات هي الخطوة الأولى لمستقبل أكثر إشراقا للشعب الليبي”.
وأوضحت أن الولايات المتحدة مُلتزمة بالتواصل مع جميع الأطراف الليبية والمناقشات الدبلوماسية والتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن هناك إجماع دولي على ضرورة إجراء الانتخابات، كما اتضح من مؤتمر برلين 2.
وحول استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، قالت: “من المهم خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ونناقش ذلك مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك تركيا، ولا يخفى على أحد أنه ما زال هناك مرتزقة أجنبية في ليبيا”.
ودعت جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الليبي، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، حتى تتمكن ليبيا من تأسيس دولة جديدة وحكومة جديدة، مشيرة إلى استحالة فرض أي خطة أو حل من خارج ليبيا، سواء بشأن المرتزقة أو بشأن مستقبل البلاد، قائلة: “يجب أن يكون حل من داخل ليبيا ومتفق عليه من قبل جميع الأطراف من داخل ليبيا ويجب أن تقود الأطراف الليبية تلك الأمور”.
وحثت جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل فعال على أن تسير على طريق الانتخابات، ووضع الأسس الدستورية والقانونية لإجرائها وفق نظم شفافة ونزيهة، متابعة: “نعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد طرق بخلاف الطرق العسكرية، لإخراج القوات الأجنبية وتعزيز الاحترام لسيادة ليبيا، وتناقش الولايات المتحدة مع تركيا وغيرها من الأطراف بالمجتمع الدولي حول هذا الأمر”.
وبينت أن إدارة بايدن تولي اهتمامًا لتأسيس الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات، وتتابع محاولات الأمم المتحدة والدول الأخرى لدعم ملتقى الحوار السياسي، وتدعو لإنعاش العملية السياسية وتكريس جهودهم والقيام بواجبهم في إجراء الانتخابات في موعدها.
واختتمت بقولها: “إطالة هذه الأزمة لا تصب في مصلحة الشعب الليبي، ونحن ملتزمون كامل الالتزام لدعم أي مبادرات تمهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات، وتحث جميع الأطراف الليبية للقيام بواجبها لإجراء هذه الانتخابات”.
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