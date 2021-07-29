الخارجية الأمريكية: يوجد إجماع دولي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

قالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، ‏إن “التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا يفاقم الأزمة سواء على المستوى ‏السياسي أو الأمني أو الصحي”.‏

غريفيث، وفي تصريحات لقناتنا، أوضحت “أن واشنطن تقوم حاليًا بمشاورات حول وجود ‏المرتزقة السوريين غرب البلاد، قائلة: “نؤمن بقدرة الدبلوماسية على ترحيل تلك القوات الأجنبية من ‏ليبيا”.‏

وذكرت أن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، يقوم حاليًا ‏بزيارة إلى طرابلس، لمناقشة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد ‏الدبيبة، حول ترتيبات إجراء الانتخابات الليبية التي وصفتها بالمهمة لهم.‏

وأكدت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تولي أهمية كبيرة، لدعم الأطراف الليبية لتعزيز ‏الإجراءات والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، وستستمر في تقديم ‏الدعم، قائلة: “نشجع المجتمع الدولي، بالإسهام في إجراء الانتخابات في ‏ليبيا، لتحقيق رغبة الشعب الليبي في طي صفحة الماضي وتشكيل حكومة ‏جديدة تمثل آمال الشعب الليبي”.

وأفادت أن “الولايات المتحدة تدرك بأنه لا تزال هناك صعوبات بشأن إجراء ‏المشاورات بين الأطراف الليبية، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة ‏بفعالية لدعم العملية السياسية، لأن إجراء الانتخابات هي الخطوة الأولى ‏لمستقبل أكثر إشراقا للشعب الليبي”.‏

وأوضحت أن الولايات المتحدة مُلتزمة بالتواصل مع جميع ‏الأطراف الليبية والمناقشات الدبلوماسية والتعاون مع الأمم المتحدة ‏والمجتمع الدولي، لأن هناك إجماع دولي على ضرورة إجراء الانتخابات، كما ‏اتضح من مؤتمر برلين 2.

وحول استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، قالت: “من المهم خروج ‏جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ونناقش ذلك مع جميع الأطراف ‏المعنية بما في ذلك تركيا، ولا يخفى على أحد أنه ما ‏زال هناك مرتزقة أجنبية في ليبيا”.‏

ودعت جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الليبي، وإخراج جميع ‏القوات الأجنبية والمرتزقة، حتى تتمكن ليبيا من تأسيس دولة جديدة ‏وحكومة جديدة، مشيرة إلى استحالة فرض أي خطة أو حل من خارج ليبيا، سواء ‏بشأن المرتزقة أو بشأن مستقبل البلاد، قائلة: “يجب أن يكون حل من داخل ليبيا ‏ومتفق عليه من قبل جميع الأطراف من داخل ليبيا ويجب أن تقود ‏الأطراف الليبية تلك الأمور”.‏

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وحثت جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل فعال على أن ‏تسير على طريق الانتخابات، ووضع الأسس الدستورية والقانونية لإجرائها ‏وفق نظم شفافة ونزيهة، متابعة: “نعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد ‏طرق بخلاف الطرق العسكرية، لإخراج القوات الأجنبية وتعزيز الاحترام ‏لسيادة ليبيا، وتناقش الولايات المتحدة مع تركيا وغيرها من ‏الأطراف بالمجتمع الدولي حول هذا الأمر”.‏

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وبينت أن إدارة بايدن تولي اهتمامًا لتأسيس الإطار الدستوري والقانوني لإجراء ‏الانتخابات، وتتابع محاولات الأمم المتحدة والدول الأخرى لدعم ملتقى ‏الحوار السياسي، وتدعو لإنعاش العملية السياسية وتكريس جهودهم ‏والقيام بواجبهم في إجراء الانتخابات في موعدها.‏

واختتمت بقولها: “إطالة هذه الأزمة لا تصب في مصلحة الشعب الليبي، ونحن ‏ملتزمون كامل الالتزام لدعم أي مبادرات تمهد الطريق لإجراء هذه ‏الانتخابات، وتحث جميع الأطراف الليبية للقيام بواجبها لإجراء هذه ‏الانتخابات”.‏

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