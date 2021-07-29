اللافي مبعوث أردوغان للوساطة بين الإخوان وقيس سعيد

كشف مصدر مسؤول للساعة 24 مقرب من المجلس الرئاسي في طرابلس، عن اتصالات أجراها سفير تركيا في طرابلس مع مع عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، قبيل سفره إلى تونس محاولا ايصال رسالة العدول عن حل البرلمان محاولا إطلاق حوار للوساطة.

وقال اللافي في تصريحات لوسائل الإعلام: “أتيت اليوم إلى دولة تونس الشقيقة وكان في استقبالنا فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسي، وجاءت الزيارة من منطلق حرصنا كمجلس رئاسي ليبي وحكومة الوحدة الوطنية بالاطلاع على الأمور في تونس”.

أضاف اللافي: “كان اللقاء أخوياً تناول العديد من المواضيع الإقليمية والدولية الهامة، وتونس جارة لليبيا وما يهمنا الاطلاع على الأمور في تونس واستقرار دولة تونس بما يتطلبه الشعب التونسي في هذه المرحلة”.

وتابع قائلًا: “أخبرنا السيد الرئيس أن الأمور تسير بشكل دستوري، وطمأننا بأنه حريص على انتهاء المرحلة الانتقالية، وتونس شقيقة لليبيا شعب واحد في دولتين، نتمنى الاستقرار والأمن لدولة تونس وشعب تونس”.