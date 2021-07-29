الأبلق: ما حدث في روما هو بترتيب من البعثة الأممية

هاجم عضو مجلس النواب المُقاطع، عمار الأبلق، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، زاعماً “أنه مدعوم من قبل أطراف دولية برعاية من البعثة الأممية التي تعمل على “صب الزيت على النار”، وتدير الصراع بطريقة جديدة لكي لا يتوافق الليبيين على إجراء الانتخابات”، بحسب قوله.

الأبلق، وفي تصريحات لقناة “التناصح”، التي يمتلكها المفتي المعزول الصادق الغرياني وتبث من تركيا، أعرب “عن رفضه لتدخل المفوضية في الشأن السياسي حتى لا يتهمها الطرف الخاسر في الانتخابات بالتزوير، لافتا إلى عدة شواهد تؤكد دعم السايح من قبل الأطراف الدولية منها حصول المفوضية على أكثر من مليون يورو من فرنسا، وتواصل البعثة الأممية بشكل مباشر مع المفوضية، والترتيب لاجتماعات روما وتدخل الحكومة الإيطالية”، بحسب قوله.

واعتبر أن “كل تلك الشواهد دليل قاطع على تدخل الأطراف الدولية في الشأن السياسي الليبي وفي توزيع الدوائر وغيرها، قائلا إن البعثة الأممية، وكما تدير الصراع منذ 2011م في البلاد، عملت على عدم توافق الليبيين للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم ووجود دستور”، بحسب قوله.

وذكر أن “الأطراف الدولية هي الأخرى تحت رعاية البعثة الأممية، تعمل بكل الطرق على عدم توافق الليبيين على إجراء انتخابات حرة نزيهة وفق قاعدة دستورية عادلة يقبل بها جميع الأطراف، معتبرا أن قرارات السايح لا تأتي من بنات أفكاره، لأنه طيلة السنوات الماضية يقبع في مقر المفوضية دون أي تعليق على الأحداث”، بحسب قوله.

وأفاد بأن “الأطراف الخارجية هي من تعمل على تنسيق كل هذه اللقاءات والاجتماعات، حتى مقترح الدوائر من عملت على وضعه هي البعثة الأممية وسلمته للسايح لكي يحيله إلى مجلس النواب”، بحسب قوله.

وتساءل الأبلق: “أين مجلس المفوضية والأعضاء من كل ما يقوم به السايح الذي يتحدث ويتدخل ويقسم الدوائر التي تعد في الأصل شأنا سياسيا؟”، مضيفا: “كنا نتمني أن تنأى المفوضية بنفسها عن كل التجاذبات السياسية لكي تكون طرفاً محايداً يشرف على انتخابات نزيهة وشفافه، تقبل جميع الأطراف بنتائجها الرابح والخاسر”، بحسب قوله.

وأوضح أن “ما حدث في روما هو بترتيب من البعثة الأممية بعدما أعلنت أنها ستشارك في هذه اللقاءات بين عماد السايح والمفوضية من جهة والمجموعة التي اختارها عقيلة صالح فقط من مجلس النواب حسب إرادته الشخصية من جهة أخرى”، بحسب قوله.

وفيما يخص القاعدة الدستورية، أكد الأبلق، أن “الذي يربط العملية السياسية في ليبيا هو اتفاق الصخيرات الذي يحدد المسار الدستوري للقاعدة الدستورية، مردفاُ بقوله “لابد من توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية وكذلك على قوانين الانتخاب في المرحلة القادمة وفق القاعدة الدستورية، بدون توافق المجلسين أي شيء يصدر من أحدهما منفردا هو مرفوض تمامًا بحكم أنه مخالف لاتفاق الصخيرات”، بحسب قوله.

وأوضح أن “البعثة الأممية تريد خلق واقع جديد خاصة بعد التقسيمات العشوائية والهزلية التي قام بها عماد السايح”، على حد تعبيره، مضيفاً أن “النخبة السياسية في طرابلس والغرب الليبي وبعض المناطق في برقة والجنوب لن تقبل تلك التقسيمات”، بحسب قوله.

وبيّن أن “المقاعد والمراكز القانونية التي تحصلت عليها تلك المناطق في انتخابات المؤتمر الوطني وانتخابات مجلس النواب، فقدتها في مقترح السايح، متابعا أن الضحية التي كانت في انتخابات المؤتمر الوطني وأيضا في انتخابات مجلس النواب هي المنطقة الغربية التي تمثل 63% من إجمالي عدد السكان”، بحسب قوله.

وواصل: “لو قولنا أن هناك 200 نائب في البرلمان القادم حتى في المؤتمر الوطني أو البرلمان الحالي من المفترض أن يكون للمنطقة الغربية 126 نائبا، منطقه الزاوية عدد سكانها يماثل سكان الجنوب بالكامل ونجد أن الجنوب 38 نائبا والزاوية 7 نواب”، بحسب قوله.

وشدد على أن “هذه الاشكاليات تمثل ضرب أصيل لمبدأ حقوق المواطنة”، مردفاً بقوله “كيف يكون 4 أو 5 مواطنين في مدينة الزاوية يساوي لهم صوت واحد من مناطق الجنوب، هذا التقسيم المجحف للمنطقة الغربية أعتقد أنه السبب وراء الحديث عن الأقاليم برقة وطرابلس وفزان”، بحسب قوله.

واختتم بالتأكيد أن “تقسيم عماد السايح لـ “برقة وطرابلس وفزان” والتي ليس لها وجود دستوري ولا سند قانوني لأنه يريد بذلك فرض واقع جديد وتقسيم الدولة إلى ثلاث دول”، على حد تعبيره.

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