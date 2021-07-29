قويرب: مقترح للبعثة الأممية بزيادة عدد المقاعد الانتخابية للبرلمان الجديد

قال عضو مجلس النواب عزالدين قويرب إن البعثة الأممية قدمت مقترحا إلى لجنة النواب خلال اجتماع روما يتضمن زيادة عدد المقاعد الانتخابية للبرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه في ديسمبر المقبل.

قويرب في تصريح له نقلته قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أشار إلى أنهم يناقشون في إيطاليا قانون الانتخابات العامة من الجوانب الفنية مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وبحضور البعثة الأممية، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة ليس لديها صلاحيات في حسم ملف المقاعد إلا عن طريق مجلس النواب