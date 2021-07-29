وزارة الصحة: ننتظر التأشيرات لعلاج لاعبين المتتخب الليبي المصابين بالملاريا بإيطاليا

في الوقت الذي تتقدم فيه وزارة الصحة لأسرة اللاعب أيمن النقريش بأحر التعازي، وبناءً على التعليمات العاجلة والمباشرة من الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بشأن متابعة حالة اللاعبين بالمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، بعد إصابتهم بالملاريا عُقب مشاركتهم في البطولة الأفريقية والتي أقيمت في دولة نيجيريا.

قامت إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة بعد التواصل من قبل أهل اللاعب الصادق إبراهيم الصادق يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021م؛ بإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لعلاج اللاعب من خلال التواصل المباشر والعاجل مع رئيس المكتب الصحي في دولة تركيا، والذي بدوره استكمل كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وسريع، وفور وصول طائرة الإسعاف إلى مطار إسطنبول الدولي، تم نقل الحالة مباشرةً إلى إحدى المستشفيات الموجودة في الساحة التركية، وادخاله غرفة العناية الخاصة لتلقي الخدمات الطبية.

وفي سياق متصل، تم التنسيق المباشر بين مجلس الوزراء والسفارة لإتخاذ كافة الإجراءات بشأن علاج باقي اللاعبين في إيطاليا، وفي انتظار إتمام إجراءات التأشيرة وأخذ إذن هبوط الطائرات على الأراضي الإيطالية.