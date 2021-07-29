مصادر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يزور السعودية

علمت «بوابة الوسط» من مصادر قريبة من المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي سيؤدي زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لم يحدد لها موعدا بعد.

زيارة المنفي إلى الرياض تأتي ضمن جولاته الخارجية التي شملت أخيرا كل من الجزائر التي اختتمها يوم الخميس، وقبلها كانت زيارته إلى الكونغو.

وفي الجزائر، التقى المنفي في زيارة امتدت يومين الرئيس عبدالمجيد تبون وعددًا من المسؤولين الجزائريين وبحث إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، واستئناف عبور المسافرين، والرحلات الجوية بين البلدين، وكذلك ملف أمن الجنوب الليبي.

ومساء الثلاثاء، أنهى المنفى زيارته لجمهورية الكونغو برازافيل، إذ كان الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو في مقدمة مودعيه.

وناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية. كما دعا المنفي الاتحاد الأفريقي إلى «الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا