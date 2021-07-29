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المجيديب: دخول «السلالة الهندية» لليبيا.. ورصدنا 180 مصابا بها بمصراتة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس فريق متطوعي علاج مرضى كورونا بمدينة مصراتة “مصباح المجيديب”:” دورنا متابعة الأوضاع الصحية للمرضى وتوفير العلاج وأسطوانات الأكسجين بشكل مجاني لمن أوضاعهم المادية سيئة”.

وأضاف مصباح المجيديب، في تصريح لـ«شبكة الرائد» إحدى الأذرع الإعلامية التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين:” كشفنا عن قرابة 600 مصاب منذ ظهور كورونا حتى الآن، 180 ‪ منهم منذ ظهور المتحور الهندي وتبوث دخوله لليبيا عبر الأدلة الوبائية”.

واستطرد:” نتابع الآن الحالة الصحية لـ 18 مصابا، هناك من نتابع حالته ثلاث مرات يوميا، بينهم أجانب”.

وتابع:” خلال الأيام الماضية نزعنا الأكسجين عن 10 مصابين استعادوا عافيتهم وعادوا لحياتهم الطبيعية، والفريق يضم أربعة ممرضين، وسنسعى لزيادة عدد الفريق”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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