الصهبي: ناقشنا قوانين الانتخابات تمهيداً للتصويت عليها وتنظيمها 24 ديسمبر

قال النائب صلاح الصهبي عضو اللجنة الدستورية وقوانين الانتخابات الوطنية بمجلس النواب، إنه تم بحث ومناقشة تفاصيل قانون إنتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم والذي على أساسه وبعد التصويت على القانون من قٌبل مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب يوم 24 ديسمبر 2021 ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الامر الذي يمهد للانتقال باْذن الله إلى المرحلة الدائمة للدولة.

أضاف في بيان على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “سيتم تقديم نتائج عملنا لمجلس النواب ليتسنى لزملاؤنا مناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديموقراطي السلمي الشامل التنفيذي والتشريعي في ليبيا”.