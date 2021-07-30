المقري: ما حدث في تونس تتويجا لنضال شعبنا العربي وتحقيقاً لتطلعاته

قال عبد الله ميلاد المقري، المحلل السياسي، إن ماحدث في تونس يأتي تتويجا لنضال شعبنا العربي في تونس وتحقيقا لتطلعاته، وتأمينا وحفظا للأمن القومي العربي.

أضاف المقري على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “مقولة رائد في الجيش التونسي، يطلق صيحة من امام مجلس النواب في باردو، في حضور رئيس المجلس ونائبته الاولى وبعض أعضاء المجلس المجمدين (أنا اقسمت على حماية الوطن) هذه الكلمة أقترح أن تتحول إلى شعار للجموع وصيحة وطنية وقومية تكتب بالورد والزعفران، ومقولة خالدة تجب كل الحوارات والنقاشات التي تتباكى على الايدلوجيات التي أصبحت من الماضي”.