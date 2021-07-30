ضبط تشكيل عصابي يمتهن الخطف في طرابلس

قالت وزارة الداخلية، إن وحدة التحري والتحقيقات بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، نجحت في ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص يمتهن الخطف وطلب مبالغ مالية من ذوي المخطوفين مقابل إطلاق سراحهم.

وبحسب بيان الداخلية، فإن التشكيل العصابي الذي يرأسه شخص مصري الجنسية يقوم بخطف العمالة الوافدة، بمشاركة أشخاص ليبيين بمنطقتي جنزور والقره بوللي وطلب المبالغ المالية من ذوي المخطوفين لإطلاق سراحهم.

وأوضح بيان الداخلية، إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وأحالتهم إلى جهات الاختصاص.