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السني: ناقشت مع مندوب إيطاليا نتائج اجتماعات روما بخصوص القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مندوب إيطاليا الجديد لدى الأمم المتحدة السفير ماوريزو ماساري.

السني، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”التقيت اليوم مندوب إيطاليا الجديد لدى الأمم المتحدة السفير ماوريزو ماساري، وتم نقاش تطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تنسيق الملفات المشتركة”.

وأضاف: ”كما تم استعراض نتائج اجتماعات روما مؤخراً بخصوص مقترحات القاعدة الدستورية، وتحديات التوافق بخصوصها لتنفيذ خارطة الطريق والانتخابات العامة”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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