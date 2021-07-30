السني: ناقشت مع مندوب إيطاليا نتائج اجتماعات روما بخصوص القاعدة الدستورية

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مندوب إيطاليا الجديد لدى الأمم المتحدة السفير ماوريزو ماساري.

السني، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”التقيت اليوم مندوب إيطاليا الجديد لدى الأمم المتحدة السفير ماوريزو ماساري، وتم نقاش تطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تنسيق الملفات المشتركة”.

وأضاف: ”كما تم استعراض نتائج اجتماعات روما مؤخراً بخصوص مقترحات القاعدة الدستورية، وتحديات التوافق بخصوصها لتنفيذ خارطة الطريق والانتخابات العامة”.

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