بوريل: نحذر من نفوذ تركيا بمسار الهجرة غير الشرعية في ليبيا

حذر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من أن “تركيا ستكون قادرة على ممارسة نفوذها بطريق الهجرة من ليبيا”، بحسب قوله.

بوريل، وخلال مقابلة مع صحيفة “إل باييس” الإسبانية، الخميس، قال: “في الوقت الراهن، تركيا حاضرة بشكل كبير في ليبيا وأصبحت لاعبا رئيسيا في هذا البلد”، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه بفضل “القواعد البحرية” التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا “مقابل السواحل الإيطالية”، فإن تركيا “سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، كما هو الحال في شرق البحر المتوسط”، بحسب قوله.

ورأى بوريل أن الأوروبيين من جانبهم “كانوا منقسمين جدا، وهذا يترتب عليه ثمن”، بحسب قوله.

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