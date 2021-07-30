الحواز: خطوة فتح الطريق الساحلي تظل أكبر أزمات اتفاق وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم الشرطة العسكرية السابق معتصم الحواز، إن خطوة فتح الطريق الساحلي تظل أكبر أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن عمل اللجنة شابه الغموض بعض الشيء حتى الآن في هذا الملف تحديدا.

الحواز، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أضاف: “أن فتح الطريق الساحلي دائما يكون في صلب مناقشات اللجنة العسكرية”، مؤكدا أن “قرار الفتح إذا اتخذ من اللجنة سيخضع الجميع له ويتم فتحه من دون مشكلات”.

وتوقع الحواز أن “يكون هناك بعض الاعتبارات الاضطرارية التي اتخذتها اللجنة العسكرية حفاظا على حياة المواطنين، حيث أنه من غير الطبيعي اتخاذ قرار الفتح من دون مراجعة الترتيبات الأمنية على الطريق التي من شأنها حفظ حياة المواطنين، مستشهدا بالتهديدات التي أطلقتها ميليشيات “بركان الغضب” الأخيرة.

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