الشكري يدعو اتحاد غرف التجارة إلى توفير مصانع أكسجين صغيرة في مراكز العزل

حث محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة على توفير مصانع أكسجين صغيرة في مراكز العزل.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها الشكري على “فيسبوك”، ورصدتها “الساعة 24”.

وقال الشكري في تدوينته: “السادة أعضاء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة هل سارعتم من باب المسؤولية الاجتماعية إلى توفير مصانع الأكسجين الصغيرة لمراكز العزل”.

وأضاف: “سيسجل لكم شعبكم وطنيتكم وانتماءكم وفزعتكم، أعرف أن أغلبكم على قدر المسؤولية”.

‏يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس الخميس عن تسجيل 2730 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 991 ووفاة 61 شخصًا.