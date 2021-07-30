تهريب 40 سجينا من مؤسسة الإصلاح ببني وليد

أخبار ليبيا24

هاجمت مجموعة مسلحة مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالقرب من الحي الصناعي في بني وليد وهربت كافة السجناء بعد تقييد أعضاء الحراسة المكلفين بحماية المؤسسة.

وقال، الناطق باسم مديرية أمن بني، وليد عبدالحكيم الغول، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن المجموعة المهاجمة كانت أكثر عددًا من الحراسة المكلفة.

وأكد الغول، أنه جرى تهريب 40 سجينا من داخل المؤسسة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة لديها قوائم بأسماء السجناء المتهمين بقضايا هجرة غير شرعية وسرقة ودعارة، وأخرى مختلفة.

كما أكد أنه سيتم القبض عليهم وإعادتهم إلى السجن مجددًا.

وذكر الغول، أن المهاجمين قاموا بسرقة سيارة تابعة للهيئة القضائية من داخل المؤسسة.