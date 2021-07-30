يوسف الطويل: “الطحالب” لن يرضوا بوجود “رخاء” في عهد فبراير

اتهم المدوّن والطبيب يوسف الطويل المؤيدين للنظام السابق بتفجير الخط الناقل لمياه النهر الصناعي إلى مدينته ” مصراتة” نافياً عنهم صفة الإسلام.

وجاء هذا الاتهام الذي لم يستند لدليل خلال تدوينة نشرها الطويل على حسابه بـ “فيسبوك”، قال فيها: “توا حد يقنعني أن اللي فجروا منظومة المياه مسلمين؟”.

واستدرك مجيباً على تساؤله: “قلنالكم مية مرة الطحالب والمؤيدين للنظام السابق، والله ماهم راضيين بأمن وسلام ورخاء في عهد فبراير”.

وانقطعت المياه بشكل كامل على مصراتة أمس الخميس، نتيجة انفجار حدث بالمحطة رقم 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة-سهل جفارة.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن بعض الخارجين على القانون قاموا بزراعة ألغام متفجرة وتسببوا في ذلك.