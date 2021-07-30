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يوسف الطويل: “الطحالب” لن يرضوا بوجود “رخاء” في عهد فبراير

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم المدوّن والطبيب يوسف الطويل المؤيدين للنظام السابق بتفجير الخط الناقل لمياه النهر الصناعي إلى مدينته ” مصراتة” نافياً عنهم صفة الإسلام.

وجاء هذا الاتهام الذي لم يستند لدليل خلال تدوينة نشرها الطويل على حسابه بـ “فيسبوك”، قال فيها: “توا حد يقنعني أن اللي فجروا منظومة المياه مسلمين؟”.

واستدرك مجيباً على تساؤله: “قلنالكم مية مرة الطحالب والمؤيدين للنظام السابق، والله ماهم راضيين بأمن وسلام ورخاء في عهد فبراير”.

وانقطعت المياه بشكل كامل على مصراتة أمس الخميس، نتيجة انفجار حدث بالمحطة رقم 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة-سهل جفارة.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن بعض الخارجين على القانون قاموا بزراعة ألغام متفجرة وتسببوا في ذلك.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • والجردان وامثالك من الفئران اكلو الاخضر واليابس والحقيقة لم ياكلو فقط يفسدوا ويتركو ي ميبون ي بغل ي بوفته دكتور قالو مصح طيز امك

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  • هذا النهر الغظيم من انجازات ثورة الفاتح اما نكبة فبراير فلم يرى منها الشعب ياكلب سوى الخراب والدمار وسفك الدماء والمحازر ونهب ثروة الشعب الليبى التى تركها القذافى ونهبها الاتراك .
    ولا تتحدث على الاسلام وانت تعيش فى مدينة اليهود مصراته التى تتيع فتاوى الدجال الاعور الغريانى الذى يقول علنا انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى .
    فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده فهل سلم الشعب الليبى من مجازر مصراته التى اتركبتها فى حق المدن الاخرى قلا علاقة لكم بالاسلام فانتم اخوان مفلسون . شر خلق الله كلاب النار الاشرار .

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  • من حق الشعب الليبى ان يمنع مياه نهره العظيم ان تصل الى الاحتلال المغولى التركى فى مطار مصراته ومينائها والاختلال الايطالى فى الكلية الحوية وخوان ليبيا من اليهود العن من يهود خيبر وبنى النضير والاسلام دينا قيما ومصراته ارض نجسة لا يوجد بها اى قيم ومكروهة من بقية الشعب الليبى وستجد كل الفاسدين الذين ينهبوا المال العام من ابنائها خاصة من ذوى الاصول التركية المغولية من اخوان يأجوج وماجوج وانت منهم ياميبون ياجوزيف العويل

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  • ياجاهل قام المسلمون من حرمان المشركين من الشرب من ابار بدر وكان هذا فى غزوة بدر مع كفار مكة وعملا بسنة رسول يقوم المسلمون فى ليبيا بهذا العمل النبيل مع كفار مصراته وفيهم ابو جهل وابولهب وغيرهم من شر خلق الله كلاب النار اسكت ياحمار

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  • هههه رخاء فبراير هههه
    مفيش ضي
    مفيش سيولة
    احتلال تركي ومرتزقة سوريين
    نص الليبين نازحين
    زمرة الاخوان المسلمين تتحكم في الدولة
    الليبين يحاربو في بعضهم
    مليشيات (التاجوري ووالفار والخ….)
    مش رخاء وبس ..فبراير نعمة ورغيد!!!!!!!!!!!!!

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