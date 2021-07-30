“البلدي غريان” : مزارعون يعتدون على خط النهر الصناعي

ذكرت المنصة الإعلانية للمجلس البلدي غريان أن الاعتداءات على خط النهر الصناعي المار على بعض مناطق البلدية مستمرة وتحديداً خطوط نقل المياه داخل الفرع البلدي القواسم .

وجاء في منشور البلدية أن الاعتداءات الحالية تحدث في منطقة الراقوبة-الميامين بشكل وصفته بــ” المرعب” من قبل بعض المواطنين الذين ينتهجون أسلوب الري بالغمر في أراضيهم الواقعة بالقرب من مسار خط النهر الصناعي و “دون وجه حق”، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه دون استفادة وحرمان آلاف المواطنين من حقهم في المياه.

وأشار المجلس البلدي غريان إلى أنه “بالرغم من المناشدات من قبل البلدية وجهاز النهر وشركة المياه إلا أن الأمر يتوجب معه اتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة ضد المخربين وإحالتهم بالاسم إلى الجهات الضبطية والقضائية لإنهاء هذه التجاوزات وتحقيق الردع لهم وللغير لتحقيق العدالة في توزيع المياه لكافة المواطنين في البلدية”- حسب ما جاء في المنشور.

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