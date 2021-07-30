اللواء مصطفى يحي: الطريق الساحلي سيُفتح اليوم

أخبار ليبيا24

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اللواء مصطفى يحي، اليوم الجمعة، إن الطريق الساحلي سيفتح اليوم بعد استكمال التجهيزات من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية.

وأوضح يحي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن القوات الأمنية المشتركة التي ستؤمن الطريق الساحلي جاهزة لتسلم تمركزاتها المحددة، وفقاً لخطة اللجنة الفرعية الأمنية.

وأكد أنه تقرر فتح الطريق الساحلي في اجتماع الفترة المسائية.

وأضاف يحي، أن اجتماعات الجولة السادسة تناولت كافة الملفات من فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتبادل المحتجزين، مشيراً إلى أن فتح الطريق الساحلي سيخفف المعاناة على المواطن الذي كان يسلك طرق طويلة للوصول بدلاً عن الطريق الساحلي.