2914 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا وزيادة ملحوظة في الوفيات

سُجلت 2914 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و1014 حالة شفاء، فيما شهدت الوفيات الناجمة عن الفيروس زيادة ملحوظة مع 40 حالة جديدة، على ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال المركز في بيانه رقم «469»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 11016 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 8102 عينة، وإيجابية 2914 عينة بنسبة 26.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الجائحة في ليبيا منذ ظهورها في مارس 2020، إلى 249 ألفا و114 حالة، بينها 190 ألفا و978 شفاء، و3509 وفيات، و54 ألفا و627 نشطة، فيما بلغت حصيلة المطعمين ضد الوباء 548 ألفا و949 شخصا.

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