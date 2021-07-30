تسجيل 2,914 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 40 حالة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن رصد 2,914 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، بينها 2,056 حالة جديدة إضافة إلى 858 حالات مخالطة.

وقال المركز، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الجمعة: 1,014 مصابًا تعافوا من المرض، بينما فارق 40 آخرون الحياة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات حتى الآن، 249,114 حالة، بينها 54,627 حالة نشطة.

وأردف المركز: تعافى حتى الآن 190,978 شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3,509 أشخاص.

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