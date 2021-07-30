اللجنة العسكرية 5+5 تعلن فتح الطريق الساحلي

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 الساعة الحادية عشر صباحا.

وطمأنت اللجنة، كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها تخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وهي بذلك ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة.

كما ذكرت اللجنة، بما قررته سابقا بمنع حركة الآرتال العسكرية على الطريق الساحلي الممتدة حاليا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت.

وأهابت اللجنة بكافة الهيئات والجهات الرسمية بضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة العسكرية متمثلة في لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة لهذا الطريق.