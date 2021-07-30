لجنة “5+5″: فتح الطريق الساحلي و”لجنة الترتيبات الأمنية” تشرف عليه

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداء من اليوم الجمعة.

وناقشت اللجنة التي عقدت اجتماعا أمس الخميس في سرت، مع المبعوث الأممي يان كوبيش، مخرجات الجولة السادسة وتنفيذ البنود الأخرى من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

وجاء هذا الإعلان بحسب اللجنة تتويجا لجهودها في فتح الطريق الساحلي الخاصة بالاستعداد لفتح الطريق الساحلي من اجتماعات خاصة بوضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب وتجهيز البوابات وأماكن الإقامة للأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها.

وثمنت اللجنة في بيانها دور البعثة الأممية ووصفته بالمميز، من أجل إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكلعام وفتح الطريق الساحلي بشكل خاص.

وأشاد البيان بدور لجنة إخلاء خطوط التماس ولجنة الترتيبات الأمنية ولجنة نزع الألغام ومخلفات الحرب، والتي كان لها الدور الكبير في هذه العملية.

وحيّت اللجنة العسكرية مجهودات جهاز إعادة إعمار سرت في صيانة الطريق الساحلي وتجهيز البوابات، وأشادت كذلك بما أبداه أهالي سرت من جهود وتعاون ودعم لأعمال اللجنة في كافة المراحل.

وطمأنت اللجنة كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها تخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابهة للجنة “5+5″، والتي ستقوم بكافة الأعمال الأمنية بحيادية تامة، لضمان سلامة مرور المواطنين.