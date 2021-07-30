المنفي لأردوغان: استقرار تونس من استقرار ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلديْن.

وبحسب “الرئاسي”؛ فقد تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات، وتبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وتطرقا إلى مستجدات الوضع في تونس، إذ أكد المنفي الحرص الشديد على استقرار الوضع في الجارة تونس، مشددًا على أن استقرارها من استقرار ليبيا، وأن زعزعة الوضع فيها ستؤثر على المنطقة ككل.

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