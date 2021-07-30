اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعلن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها

أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الجولة الحادية عشر المنعقدة بمدينة سرت من 28 إلى 30 يوليو 2021.

اللجنة، وفي بيانها الذي تلقت قناتنا نسخة منه، قالت: “اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مقرها في مدينة سرت لاستكمال الترتيبات المنطقة بفتح الطريق الساحلي ومناقشة تنفيذ البنود الأخرى من اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت: “وتتويجا لجهود الخاصة بالاستعداد لفتح الطريق الساحلي من اجتماعات خاصة بوضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منها وتجهيز البوابات وأماكن الهامة للأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال”.

وثمنت اللجنة الدور المميز الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص وكذلك كافة الأعمال التي قامت بها لجنة إخلاء خطوط التماس ولجنة الترتيبات الأمنية ولجنة نزع الالغام ومخلفات الحرب والتي كان لها الدور الكبير في هذه العملية.

وحيّت اللجنة المجهودات المتميزة لجهاز إعادة إعمار سرت في صيانة الطريق الساحلي وكذلك تجهيز البوابات، مشيدةً بما أبداه أهالي مدينة سرت من مجهودات وتعاون ودعم لأعمال اللجنة في كافة المراحل.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها اعتبارا من تاريخ هذا اليوم الجمعة الساعة الحادية عشر، مطمئنةً: “كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها تخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة، وهي بذلك ستقوم بكافة الاجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة”.

وذكرت اللجنة بما قررته سابقا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتدة حاليا من بوابة أبو قرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت.

وأهابت اللجنة بكافة الهيئات والجهات الرسمية بضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة المتمثلة في لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة لهذا الطريق.

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