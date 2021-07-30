المهدوي: فتح الطريق الساحلي خطوة أولى نحو إنجاح العملية الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

30 July, 2021

رحب الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد المهدوي، بإعلان فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

وقال المهدوي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا ورفع معاناة الموطن البسيط في تسهيل عملية التنقل بحرية هي خطوة أولى نحو إنجاح العملية الانتخابية في ليبيا، لأن الطريق الساحلي وعميلة الفتح تساعد على تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع المسلح بين الأطراف الليبية المختلفة، ولكن سيبقى هناك ملف مهم أمام اللجنة العسكرية بعد نجاحها في فتح الطريق، وهو نجاحها في تأمين الطريق وضمان أمن وسلامه المواطنين، إضافة إلى ملف أخر مهم وهو ملف القوات الأجنبية والمرتزق وخروجهم وتبادل الأسرى، فالخطوة مهمة ولكنها تحتاج تكاتف الجميع من أجل إنجاحها”.