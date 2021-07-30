لجنة “5+5” تُتوّج أعمالها بفتح الطريق الساحلي

أكدت لجنة “5+5″العسكرية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لفتح الطريق الساحلي، معلنةً افتتاحه رسميا ابتداءً من اليوم الجمعة.

وذكرت اللجنة في بيان ألقته من مقر انعقاد اجتماعاتها في سرت، أنها مازالت تناقش تنفيذ مخرجات باقي الاتفاق، مثمنةً دور البعثة الأممية الرامي لإرساء السلام، ودور لجنة إخلاء خطوط التماس، ولجنة نزع الألغام، ولجنة الترتيبات الأمنية.

وأشادت اللجنة العسكرية بدور أهالي سرت ودعمهم لعمل اللجنة العسكرية، كما طمأنت كافة المواطنين قاصدي الطريق أنه يخضع لسيطرة اللجنة العسكرية، وهي التي ستتولى الإجراءات الأمنية كافة.

وذكّرت لجنة “5+5″بمنع حركة الأرتال العسكرية عبر الطريق الساحلي، وأهابت بكافة الجهات، ضرورة التنسيق مع اللجنة حول عبور الشخصيات الرسمية والوفود.

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