ليبيا الان

لجنة “5+5” تُتوّج أعمالها بفتح الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت لجنة “5+5″العسكرية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لفتح الطريق الساحلي، معلنةً افتتاحه رسميا ابتداءً من اليوم الجمعة.

وذكرت اللجنة في بيان ألقته من مقر انعقاد اجتماعاتها في سرت، أنها مازالت تناقش تنفيذ مخرجات باقي الاتفاق، مثمنةً دور البعثة الأممية الرامي لإرساء السلام، ودور لجنة إخلاء خطوط التماس، ولجنة نزع الألغام، ولجنة الترتيبات الأمنية.

وأشادت اللجنة العسكرية بدور أهالي سرت ودعمهم لعمل اللجنة العسكرية، كما طمأنت كافة المواطنين قاصدي الطريق أنه يخضع لسيطرة اللجنة العسكرية، وهي التي ستتولى الإجراءات الأمنية كافة.

وذكّرت لجنة “5+5″بمنع حركة الأرتال العسكرية عبر الطريق الساحلي، وأهابت بكافة الجهات، ضرورة التنسيق مع اللجنة حول عبور الشخصيات الرسمية والوفود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك