الدبيبة مرحبا باستكمال فتح الطريق الساحلي: خطوة جديدة في البناء والتوحيد

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، وذلك بعد إعلان اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتحه ابتداء من اليوم بعد صيانته.

واعتبر الدبيبة أن الإعلان بمثابة «خطوة جديدة في البناء والتوحيد»، وفق ما نقلت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة.

– لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم

ووفق بيان صدر منذ قليل عن لجنة «5+5»، فإن الطريق فتح اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباح اليوم، ويخضع تخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة.

وذكر البيان بما قررته اللجنة سابقا فيما يخص منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتد حاليا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعا الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة فيما يتعلق بحركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

وأمس الخميس، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان مقتضب، انتهاء أعمال صيانة الطريق الساحلي. وكانت اللجنة ربطت نهاية يونيو الماضي، بين فتح الطريق الساحلي، والانتهاء من أعمال صيانته وتأمينه، وأوضحت اللجنة آنذاك حاجة الطريق الساحلي إلى إصلاحات عاجلة

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