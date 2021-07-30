اجراءات تحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.. اللجنة العسكرية تطالب الحكومة بالإسراع بتعيين وزير للدفاع

طالبت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الجمعة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم ألية المراقبة الليبية.

اللجنة، وفي بيانها الذي اطلعت عليه قناتنا، طالبت حكومة الوحدة الوطنية بالإسراع بتعيين وزير للدفاع، معلنةً عن البدء في الاجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب.

ودعت كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري برلين1 و 2.

وفي ذات البيان وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها اعتبارا من تاريخ هذا اليوم الجمعة الساعة الحادية عشر، مطمئنةً: “كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها تخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة، وهي بذلك ستقوم بكافة الاجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة”.

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