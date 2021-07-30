ليبيا تستلم أول شحنة أكسجين من مصر عبر منفذ امساعد البري

دخلت أول شحنة تقدر بمائة ألف لتر أكسجين، قادمة من مصر، مساء أمس، من خلال منفذ امساعد البري ، فيما ينتظر أن يتوالى دخول المزيد من الشحنات بشكل يومي، ورفع معدلها خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يتم توجيه هذه الشحنة، فورًا، إلى المناطق التي تعاني من نقص هذه المادة.

جاء هذا التطور في إطار سعي وزارة الصحة لحل مشكلة الأكسجين بمراكز العزل، خاصةً بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي والتزايد في استهلاك الاكسجين.

ويعتبر دخول هذه الشحنة ثمرة للاتفاق المبرم بين وزير الصحة علي الزناتي ووزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بشأن توريد الاكسجين من مصر بشكل عاجل.

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